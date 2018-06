Russia -1, i 10 del Mondiale: Dos Santos è l'amuleto del Messico

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Non c'è un Messico senza Giovani Dos Santos, e viceversa. Arriva il Mondiale e come di consueto molte delle speranze di qualificazione della Nazionale di Osorio passano dal talento (rigorosamente con una sola "n") attualmente in forza al Los Angeles Galaxy. Se da una parte il 29enne non è riuscito a mantenere la giusta continuità con la maglia di club (fin dagli esordi col Barcellona), dall'altra c'è il clamoroso rendimento in Nazionale, con la quale ha collezionato oltre 100 presenze vincendo 3 Gold Cup, un campionato mondiale U17 e l'oro olimpico a Londra 2012. Un vero e proprio amuleto.

Data di nascita: 11 maggio 1989 (29 anni)

Squadra: Los Angeles Galaxy

Scadenza contratto: 31/12/2019

Valore di mercato: 2,75 milioni di euro