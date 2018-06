Russia -1, i 10 del Mondiale: il faro dell'Islanda è sempre Sigurdsson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver stupito l'Europa qualificandosi alla rassegna continentale di due anni fa, l'Islanda stavolta ha fatto le cose in grande, qualificandosi per la prima volta nella sua storia per il Mondiale. Ma non si tratta di una qualificazione casuale, bensì studiata e pianificata. La sua forza è proprio il gruppo: giocatori esperti, che si sono fatti conoscere e rispettare in giro per il mondo e nei principali campionati europei. Tra questi, il 10 Gylfi Sigurdsson, che non ha avuto un anno facile in Premier, dove ha lasciato lo Swansea per l'Everton. Resta comunque lui il faro di una Nazionale che vuole continuare a stupire: 46 gol e 37 assist in 209 partite di Premier e 18 reti in 55 apparizioni con l'Islanda lo testimoniano.

Data di nascita: 8 settembre 1989 (28 anni)

Squadra: Everton

Scadenza contratto: 30/06/2022

Valore di mercato: 30 milioni di euro