Russia -1, i 10 del Mondiale: James, la Colombia e le lacrime di Fortaleza

È stato il miglior marcatore del Mondiale 2014, quello che di fatto lo ha fatto conoscere a tutto il panorama mondiale calcistico. E che soprattutto ha convinto il Real Madrid a puntare su di lui per affidargli la maglia numero 10. Nel frattempo, dopo quattro anni, James Rodriguez ha vinto tanto ma ha anche cambiato tanto, passando alla casacca dell Bayern Monaco (ed al numero 11 con i bavaresi). Ciò che non è cambiato, oltre al talento, è il suo ruolo con la Colombia. In questo caso, nessuno dubbio: la stella resta lui. Bacca, Cuadrado, Falcao e tutti gli altri: con James Rodriguez, uno dei numeri 10 più forti del Mondiale, tocca a loro cancellare le lacrime di Fortaleza, nella scorsa edizione del Mondiale, quando il Brasile padrone di casa batté 2-1 la nazionale cafetera rendendo inutile la magia dell'ex Porto e Monaco.

Data di nascita: 12 luglio 1991 (26 anni)

Squadra: Bayern Monaco

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 70 milioni di euro