Russia -1, i 10 del Mondiale: Krychowiak, due stagioni da buttare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grzegorz Krychowiak, due anni fa, era a un passo dalla consacrazione definitiva. Dopo avere vinto due Europa League con il Siviglia, il polacco finiva al Paris Saint Germain e si apprestava a giocare un Euro 2016 da protagonista. Invece nella Ville Lumiere non è riuscito a sfondare, finire quasi sempre in panchina - o in tribuna, o fuori squadra - con il suo ex tecnico, Unai Emery. Questo a fronte di un ingaggio monstre che ne ha bloccato la cessione per buona parte dei club interessati. Finito al West Bromwich Albion ha giocato sì 27 partite, ma è retrocesso (male) con i Baggies, senza mai riuscire a dare un contributo fondamentale. È chiamato a riscattarsi con la maglia della Polonia, per non finire definitivamente nell'oblio calcistico di chi guadagna 3,5 milioni di euro all'anno ma non trova un club dove ritornare a essere protagonista.

Data di nascita: 29 gennaio 1990 (28 anni)

Squadra: PSG

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 10 milioni di euro