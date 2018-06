Russia -1, i 10 del Mondiale: la Croazia sfoggia le 4 Champions di Modric

© foto di J.M.Colomo

Quando si parla di numeri 10, impossibile non riservare un posto in primo piano per Luka Modric, sicuramente uno dei centrocampisti più forti presenti nel Mondiale di Russia. Dopo l’addio di Xavi e quello più recente di Andrea Pirlo, il campione di Zara rimane uno degli ultimi grandi interpreti del ruolo di regista. Sarà lui a guidare la linea mediana della Croazia, una delle più talentuose dell’intera competizione visto che accanto al numero 10 classe 1985 ci saranno i vari Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic e il compagno di squadra al Real, Mateo Kovacic (oltre a Milan Badelj). Una concorrenza folta, come poche altre Nazionali possono vantare, ma non sufficiente a mettere in dubbio colui che con la maglia del Real Madrid - da assoluto titolare - è riuscito a vincere quattro delle ultime cinque Champions League.

Data di nascita: 9 settembre 1985 (32 anni)

Squadra: Real Madrid

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 25 milioni di euro