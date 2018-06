Russia -1, i 10 del Mondiale: Lee Seung-Woo, dal Verona alla Corea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche il giocatore del Verona, il centrocampista Lee Seung-Woo, tra i protagonisti attesi del Mondiale di Russia. Tra i 23 convocati del commissario tecnico della Corea del Sud, Shin Tae-yong, il numero 10 è stato assegnato al centrocampista classe '98. "Ha una grande capacità di penetrare attraverso le linee difensive, saltando l'uomo e guadagnando dei calci di punizione. Può essere molto utile. In Italia non ha giocato molto, ma è cresciuto tanto". Il biglietto da visita del Commissario tecnico è di quelli importanti, tanto da farlo inserire tra i giocatori più attesi della Corea. Tra i vari Son Heung-min (Tottenham) e Hee-chan Hwang (Salisburgo), fari puntati sul 10 veronese all'esordio con la Nazionale maggiore in una competizione internazionale dopo le esperienze con l'Under 17 e l'Under 20. Un predestinato che - a prescindere da come finirà il Mondiale - farà parlare di sé anche in chiave mercato. Dopo gli inizi al Barcellona B, per lui potrebbero spalancarsi le porte di un grande club...

Data di nascita: 6 gennaio 1998 (20 anni)

Squadra: Hellas Verona

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 1 milione di euro