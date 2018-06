Russia -1, i 10 del Mondiale: Mane, un big per il Senegal

Sadio Mane è uno dei grandi nomi per il mercato del 2018. Sempre che il Liverpool lo voglia vendere, beninteso, ma il senegalese ha davvero davanti a sé delle grandi possibilità. La valutazione è altissima per il numero dieci del Senegal che, a dire la verità, non è proprio un trequartista. Più un attaccante moderno, una seconda punta che può agire anche al centro dell'attacco, tanto da avere attirato su di sé le attenzioni del Real Madrid. Bisognerà capire cosa farà Lopetegui, ma Zidane aveva già avuto il suo sì per il trasferimento. Insomma, Mane aspetta la consacrazione definitiva durante il Mondiale, come il suo predecessore Diouf. Con una differenza: lui ci arrivò dopo la coppa del mondo, senza combinare granché. Invece Mane ha già dimostrato di essere un fuoriclasse.

Data di nascita: 10 aprile 1992 (26 anni)

Squadra: Liverpool

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 80 milioni di euro