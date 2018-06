Russia -1, i 10 del Mondiale: Obi Mikel, il più vincente della Nigeria

© foto di Image Sport

John Obi-Mikel, probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati del panorama calcistico internazionale, è in realtà l'elemento più esperto e importante della Nazionale nigeriana. 372 partite per il Chelsea, con cui ha conquistato due titoli di Premier League, quattro FA Cup, una Champions League e un Europa League, sono il biglietto da visita utile per renderlo di gran lunga il giocatore più vincente della squadra nigeriana. Regista e capitano, il 10 nigeriano a 31 anni si appresta a vivere l'ultimo Mondiale da protagonista con la sua rappresentativa.

Data di nascita: 22 aprile 1987 (31 anni)

Squadra: TJ Teda

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 5,5 milioni di euro