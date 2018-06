Russia -1, i 10 del Mondiale: Panama, ecco Diaz dalla terza divisione

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Nel Panama che si appresta ad esordire al Mondiale spicca il talento emergente di Ismael Diaz. L'assegnazione della maglia numero 10 è già un'investitura nei confronti di un ragazzo che da un paio di stagioni si sta facendo le ossa in Europa: nel 2015/16 il Porto ci ha scommesso, facendolo giocare nella squadra B dove ha messo in evidenza il suo talento (13 reti e 10 assist nella seconda divisione portoghese). Ora è al Deportivo La Coruña, o meglio nella squadra B dei galiziani, impegnati nella terza divisione spagnola: 6 gol in 12 partite, score niente male per un esterno d'attacco all'occorrenza attaccante. Il Mondiale può essere il trampolino di lancio anche se il livello tecnico sarà tutt'altra cosa.

Data di nascita: 12 maggio 1997 (21 anni)

Squadra: Deportivo La Coruna B

Scadenza contratto: 30/06/2018

Valore di mercato: 500mila di euro