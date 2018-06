Russia -1, i 10 del Mondiale: Tadic, l'ultima possibilità

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dusan Tadic è uno dei migliori centrocampisti della Premiership. O meglio, per anni è stato il principale assistman della Lega, con grande fantasia legata a un discreto atletismo, in grado di fare la differenza. Nelle ultime due stagioni è in calando, anche per una questione legata a doppio filo alla propria squadra: il Southampton è sceso, perdendo molte posizioni e senza riuscire a centrare buoni risultati come nelle annate precedenti. Così anche Tadic, macchina da passaggi, è divenuto meno incisivo. Non con la Serbia, dove comunque occupa un ruolo meno da fantasista. Da valutare la convivenza con Milinkovic-Savic e, soprattutto, un Ljajic a cui potrebbe cedere il posto da trequartista.

Data di nascita: 20 novembre 1988 (29 anni)

Squadra: Southampton

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 15 milioni di euro