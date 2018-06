Russia -1, i 10 del Mondiale: Thiago Alcantara, il maghetto

© foto di Imago/Image Sport

È nato a San Paolo Vernotico, dove Al Bano ha le sue tenute per il vino. Ha padre brasiliano e fratello pure. Thiago Alcantara è l'unico italiano in lizza per il Mondiale 2018 in Russia, almeno di nascita. Poi ha scelto di rappresentare la Spagna, probabilmente in maniera corretta, visto che l'Italia guarderà la rassegna iridata comodamente dal divano di casa. Thiago Alcantara ha già vinto tutto con il Barcellona, passando al Bayern Monaco per diktat di Guardiola e praticamente intoccabile quando non infortunato. In questa stagione, appunto, ha giocato solo 19 partite, ma ha dimostrato di essere sempre l'ago della bilancia. D'altro canto è il numero 10 della nazionale più tecnica, ma senza tecnico, dell'intero lotto.

Data di nascita: 11 aprile 1991 (età 27 anni)

Squadra: Bayern Monaco

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 60 milioni di euro