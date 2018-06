Russia 2018 al via - Convocati e partecipazioni: vince Rafa Marquez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali mentre è interessante sottolineare i calciatori con più presenze durante le varie rassegne iridate:

Calciatori convocati con più presenze al Mondiale

16 - Javier Mascherano (Argentina)

16 - Rafael Márquez (Messico)

15 - Lionel Messi (Argentina)

14 - Mesut Özil (Germania)

13 - Manuel Neuer (Germania)

13 - Thomas Müller (Germania)

13 - Cristiano Ronaldo (Portogallo)

13 - Sergio Ramos (Spagna)

Calciatori convocati per più edizioni della Coppa del Mondo, compresa Russia 2018

5 - Rafa Marquez

4 - Mascherano, Messi, Ronaldo

3 - Özil, Müller, Ramos, Godin