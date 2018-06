Russia 2018 al via - El Hadary giocatore più vecchio. Rookie Arzani

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali in cui la forbice fra il più giovane ed il più vecchio sarà addirittura di 26 anni.

Il calciatore più giovane

Danie Arzani, Australia. Nato il 4 gennaio del 1999, Arzani sarà il giocatore più giovane presente in Russia. Con i suoi 19 anni Arzani è considerato la rising-star del campionato australiano (gioca nel Melbourne City) e anche al Mondiale si candida ad essere uno dei giocatore più interessanti della rosa. Tecnica, buona corsa e una straordinaria visione di gioco sono le armi migliori per questo giocatore tutto da scoprire.