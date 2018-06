Russia 2018 al via - Età media: Francia young, Argentina la più anziana

James Pallotta parla da Napoli, dove il presidente della Roma s'è recato per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il numero uno del club giallorosso, attraverso il microfono del portale Areanapoli.it, ha brevemente parlato di mercato: “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis...

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

Gruppo C Francia 26,0 anni Australia 28,2 anni Perù 27,5 anni Danimarca 27,2 anni

Manca l'Italia ai nastri di partenza, ma la Fifa ha promesso che Russia 2018 sarà il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. Dichiarazioni di facciata per attirare il pubblico, con tante nazionali che puntano oggettivamente al successo finale. Trentadue squadre partecipanti, Nigeria e Francia sono tra le più giovani mentre Argentina e Costa Rica tra le più anziane. Questa l'età media di ogni singola selezione che parteciperà a questa rassegna iridata:

