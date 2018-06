Fenucci parla dei rinnovi. "Prima bisogna valutare i giocatori già in rosa, per poi cercare di migliorare. Sui diritti televisivi credo sia stato fatto un buon lavoro, c'è un mercato della pirateria che sta crescendo. Arrivare a 1,4 milioni di euro, crescendo con l'estero e, poco,...

Antognoni: "Chiesa? C'è ottimismo, rimarrà per qualche anno"

Milan, socio in arrivo. Ma il nome è ancora top secret

Russia 2018 al via: tutte le rose delle 32 nazionali in gara

Russia 2018 al via: il calendario e la copertura tv della fase a gironi

Cagliari, Farias chiede la cessione. Atalanta in pole

Atalanta, si lavora per Brignola. Mancini possibile contropartita

Allegri: "Dybala alla Juve ancora qualche anno, poi andrà in una big"

Dall'Austria: Lainer-Napoli per 12 mln, Berisha costerà 8 mln alla Samp

Milan, obiettivo Baselli per la mediana: il Torino lo valuta 25 mln

Russia 2018 al via - Lovre Kalinic il più alto, Shaqiri tra i più bassi

Russia 2018, ci siamo! Oggi alle 17 il via con Russia-Arabia Saudita

Russia 2018 al via - El Hadary giocatore più vecchio. Rookie Arzani

Castro-Cagliari ancora non si sblocca: il Chievo vuole 7 mln di euro

Russia 2018 al via - I migliori piazzamenti delle 32 nazionali in lizza

GIRONE C 16/6 ORE 12: Francia-Australia (Italia 1) 16/6 ORE 18: Perù-Danimarca (Italia 1) 21/6 ORE 14: Danimarca-Australia (Italia 1) 21/6 ORE 17: Francia-Perù (Italia 1) 26/6 ORE 16: Danimarca-Francia (Italia 1) 26/6 ORE 16: Australia-Perù (Canale 20)

