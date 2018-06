Russia 2018 al via - Marcatori nelle qualificazioni: 1° Lewandowski con 16

© foto di Imago/Image Sport

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali mentre è interessante sottolineare i calciatori che hanno segnato di più durante la fase di qualificazione:

Gruppo A

Russia Qualificata d'ufficio

Arabia Saudita Mohammed Al-Sahlawi, 16 gol

Egitto Mohamed Salah, 5 gol

Uruguay Edinson Cavani, 10 gol

Gruppo B

Portogallo Cristiano Ronaldo, 15 gol

Spagna Diego Costa, Isco, Morata e David Silva con 5 gol

Marocco Khalid Boutaïb, 4 gol

Iran Sardar Azmoun, 11 gol

Gruppo C

Francia Olivier Giroud e Antoine Griezmann, 4 gol

Australia Tim Cahill, 11 gol

Perù Paolo Guerrero, 6 gol

Danimarca Christian Eriksen, 11 gol (3 negli spareggi contro l'Irlanda)

Gruppo D

Argentina Lionel Messi, 7 gol

Islanda Gylfi Sigurdsson, 4 gol

Croazia Mario Mandžukić, 5 gol

Nigeria Victor Moses, 3 gol

Gruppo E

Brasile Neymar, Gabriel Jesus, Paulinho con 6 gol

Svizzera Haris Seferović, 4 gol

Costa Rica Christian Bolaños, Joel Campbell, Johan Venegas, Kendall Waston con 2 gol

Serbia Aleksandar Mitrović, 6 gol

Gruppo F

Germania Thomas Müller e Sandro Wagner, 5 gol

Messico Hirving Lozano, 3 gol

Svezia Marcus Berg, 8 gol

Corea del Sud Heung-Min Son, 7 gol

Gruppo G

Belgio Romelu Lukaku, 11 gol

Panama Román Torres, 3 gol

Tunisia Youssef Msakni, 3 gol

Inghilterra Harry Kane, 5 gol