Più di 15 milioni di euro i soldi che la FIFA ha destinato ai club italiani per la partecipazione dei suoi tesserati al Mondiale in Russia andato in scena la scorsa estate e vinto dalla Francia. La società che ha incassato più soldi è stata la Juventus, che ha ricevuto 2 milioni e 660 mila euro. Poi l'Inter e il Napoli a chiudere il podio.

In basso, oltre al grafico che suddivide (in dollari americani) i soldi ricevuti dalla FIGC per le singole squadre, anche quello delle Federazioni che hanno ricevuto più soldi: l'Inghilterra è per distacco la nazionale che ha impiegato più calciatori, e quindi ricevuto più soldi, poi Spagna e Italia.