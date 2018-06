Russia -3: 4-2-3-1, difesa strenua e palla a Salah. L'Egitto di Cuper

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le amichevoli pre-Mondiale hanno confermato la precisa idea tattica presente nell'Egitto di Hector Cuper, una delle squadre più attese in Russia non tanto per delle velleità di classifica importanti, quanto per l'enorme seguito intorno a Mohamed Salah, quasi certamente escluso dalle prime due gare per i postumi dell'infortunio patito nella finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Dall'africano era infatti attesa una prova molto importante per convincere anche i più scettici riguardo la sua candidatura per il Pallone d'Oro. Il 4-2-3-1 è la base di partenza per gli egiziani, che si fondano sull'asse Hegazy, Elneny-Sobhi, in attesa del rientro del proprio fuoriclasse.

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary, Abdel Shafy, Gabr, Hegazi, Fathy; Hamed, Elneny; Salah, Said, Sobhi; Mohsen.