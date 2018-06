Russia -3: 4-3-3, la generazione futura è francese. Tridente da 67 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un tridente molto futuribile, ma già fortissimo nel presente, come quello composto da Dembelè, Griezmann e Mbappè, la Francia si presenta al Mondiale di Russia con la rosa più di prospettiva dell'intera rosa delle grandi. Non vanno dimenticare le presenze di giocatori come Varane, Umititi e Pogba nella formazione titolare, stelle che saranno protagoniste senza alcun dubbio anche nelle prossime due edizioni della rassegna iridata. Sarà 4-3-3 dunque, a dispetto delle assenze di Payet e Benzema, quest'ultimo per scelta tecnica. Spazio a due ali giovanissime come quelle in forza a PSG e Barcellona, che hanno già dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti, Mendy; Tolisso, Kantè, Pogba; Dembelè, Griezmann, Mbappè.