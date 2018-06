Russia -3: 4-4-1-1, l'Iran del calcio ai piedi di Azmoun

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jahanbakhsh e Azmoun (il Messi d'Iran) sono le stelle di un Iran che si presenta al Mondiale con l'obiettivo di rovinare i piani di Spagna e Portogallo per la qualificazione agli ottavi di finale. E il modulo di Carlos Queiroz va proprio nella direzione più ovvia: esaltare al massimo le qualità del proprio numero 10, nonché leader tecnico di una squadra che parte ovviamente sfavorita per un passaggio del turno. Libertà massima all'asso del Rubin Kazan, che diverse squadre porterebbero volentieri in Italia.

IRAN (4-4-1-1): Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Khanzadeh, Mohammadi; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Taremi; Ansarifard; Azmoun.