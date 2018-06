Russia -3: 4-4-2 scolastico per Panama. Cenerentola al ballo

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Prima storica qualificazione per Panama che, come tutte le matricole, viene vista con particolare simpatia da parte di tutte le nazionali in gara. Il 4-4-2 è scolastico, usato soprattutto per non perdere le distanze fra i reparti, con pochi calciatori che hanno provato l'esperienza in Europa. Gabriel Torres è uno di questi, otto gol in due stagioni al Losanna, in Svizzera, oppure Godoy, che ha militato nel mitico Honved ungherese. Difficile pensare a una qualificazione per i sedicesimi, soprattutto considerato il girone che li vedrà opposti a Belgio e Inghilterra.

PANAMA (4-4-2) Calderon; Machado, Torres, Escobar, Ovalle; Gomez, Godoy, Cooper, Quintero; Perez, Torres.