Russia -3: il Costa Rica si mette a tre. Pipo Gonzalez leader

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anche le ultime amichevoli hanno confermato, il Costa Rica sarà una delle poche squadre del Mondiale a disputare la rassegna iridata con uno schieramento a tre in difesa. A centrocampo Gamboa e Oviedo saranno i laterali, mentre in attacco Campbell agirà alle spalle di Urena, mentre a centrocampo Bryan Ruiz dovrebbe agire da registra avanzato. Scontato dire a chi verrà affidata la difesa: Giancarlo "Pipo" Gonzalez sembra essere destinato a diventare il leader della retroguardia di Oscar Ramírez.

COSTA RICA (3-5-2): Navas; Calvo, Waston, Gonzalez: Gamboa, Bryan Ruiz, Borges, Guzman, Oviedo; Campbell, Urena.