Russia -6, i talenti: A. Gudmundsson, la nuova leva dell'Islanda dei sogni

L'Islanda è pronta a far sognare tutto il proprio paese come successo anche all'Europeo di Francia e non solo attraverso coloro che hanno impressionato due anni fa, visto che ci sono alcuni giovani interessanti che dovranno essere seguiti da vicino. Uno di questi è Albert Gudmundsson, centrocampista del PSV Eindhoven già in Olanda da qualche anno. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del KR Reykjavik il giocatore si è infatti trasferito all'Heerenveen e successivamente al suo attuale club, dove ha esordito in prima squadra proprio nella stagione che si è appena conclusa, totalizzando 9 presenze. Ma è nella squadra B, che partecipa alla Jupiter League, che Gudmundsson ha fatto vedere le cose migliori, con nove gol e otto assist in quindici partite. Difficilmente lo vedremo tra i titolari in Russia ma come detto il suo è un profilo da seguire, anche in ottica futura, con il Mondiale che lo potrà mettere comunque in vetrina quando sarà chiamato in causa.