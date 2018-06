Russia -6, i talenti: anvedi come balla Nandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez è il futuro del centrocampo dell'Uruguay. A soli 22 anni ha già bruciato le tappe: esordio a 18 anni col Penarol, fascia da capitano a soli 20. Il suo nome è uscito dai confini al Mondiale Under 20 del 2015, anche lì capitano. Da questa stagione è Boca Juniors dove si è subito tolto lo sfizio di decidere un Superclasico, per giunta sul campo del River Plate. Grinta sudamericana e visione di gioco le sue caratteristiche principali. Gli xeneizes l'hanno pagato meno di 4 milioni di euro, il prezzo è ancora accessibile e non a caso molti club italiani lo seguono. Ritagliarsi spazio nella Celeste in questo Mondiale è l'occasione per far vedere a tutti le sue qualità.