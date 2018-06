Russia -6, i talenti: Kepa, il 22 della Roja che continua a piacere al Real

© foto di NewsPix/Image Sport

Fra i 23 della Spagna c'è anche Kepa Arrizabalaga, portiere che quest'anno si è messo in luce con la maglia dell'Athletic Bilbao. Certo, immaginarlo indossare i guantoni e prendere la via della porta della Spagna appare difficile, ma comunque per il numero uno basco sarà comunque importante esserci. La stagione di Kepa è stata un concentrato di emozioni: si è passati dalla titolarità con l'Athletic all'aver sfiorato il Real Madrid, finendo col rinnovo di contratto e la clausola da 80 milioni di euro. Ora il classe '94 volerà in Russia, poi ci sarà tempo per il mercato. Perché il Real, che come ogni sessione di mercato non pare convinto (chissà poi perché) di Keylor Navas, continua a seguire il giocatore e pure altri club europei stanno bussando alle porte del San Mames per chiedere informazioni e trattabilità della suddetta clausola.