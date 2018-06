Russia -6, i talenti: Sarr, dalla Ligue 1 al Senegal. 5 gol in stagione

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Il Senegal è pronto a stupire al Mondiale in Russia e uno dei giovani di cui ci dovremo segnare il nome è certamente Ismaila Sarr, attaccante di proprietà del Rennes. Ventiquattro presenze nell'ultima Ligue 1, con un totale di cinque gol e altrettanti assist, il giocatore proverà a ritagliarsi spazio nella rassegna iridata che inizierà tra sei giorni. Con gli africani ha esordito il 15 gennaio del 2017 e in totale ha messo a segno due gol in tredici partite. Adesso il palcoscenico del Mondiale, per provare a far sì che il suo nome possa essere accostato a nuovi club, ma anche per convincere il Rennes a puntare definitivamente su di lui, per essere lanciato già dalla prima partita del prossimo campionato francese.