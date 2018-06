Russia -6, i talenti: Tapia, il giovane leader di formazione olandese

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

A soli 22 anni Renato Tapia può vantare già una discreta esperienza internazionale. Il centrocampista peruviano si può definire di formazione olandese, trasferendosi nel 2013 nei Paesi Bassi e facendosi prima le ossa con lo Jong Twente, per poi passare alla squadra A e infine il salto al Feyenoord. All'attivo una Eredivisie vinta e quattro partite in Champions League. Centrocampista arretrato, rompe il gioco per poi ribaltare l'azione. Con le giovanili del Perù all'occorrenza è stato anche impiegato come difensore centrale. Il ct Gareca ha grande considerazione di lui e lo dimostrano le sue 29 presenze con la nazionale maggiore. Grande personalità, il ct di lui ha detto: "La sua leadership è tale che quando parla anche i più anziani lo ascoltano".