Russia -6, i talenti: Werner, il post Klose. Oro del Lipsia e della Germania

Timo Werner è uno dei talenti più brillante della Germania che sta continuando a sfornare talenti. L'attaccante del Lipsia sta facendo benissimo in Bundesliga e nella stagione che si è appena conclusa si è fatto notare anche in campo europeo, visto che tra Champions ed Europa League ha messo a segno sette gol in undici presenze. Fino a questo momento con la maglia della sua Nazionale ha contribuito in prima persona alla vittoria della Confederations Cup 2017, quando ha realizzato tre delle sue sette reti con i tedeschi. Classe 1996, la valutazione dell'attaccante è di almeno 60 milioni di euro e questo la dice lunga sugli ampi margini di miglioramento che ha. Il Mondiale sarà senza dubbio una grande vetrina per Werner che dovrà cercare di fare il meglio di sé e farsi trovare pronto, per una Germania che andrà in Russia per la storia: il secondo Mondiale consecutivo.