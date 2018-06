Russia -7, gli uomini mercato: Jahanbakhsh, il bomber che non ti aspetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È uno degli esterni offensivi che ha segnato di più in Europa e a quasi 25 anni è pronto al grande salto. Alireza Jahanbakhsh sarà protagonista con la maglia dell'Iran ai prossimi Mondiali dopo una stagione a dir poco sorprendente in Olanda, dove ha realizzato 21 reti in 33 partite di Eredivisie con l'AZ Alkmaar, laureandosi capocannoniere del campionato.

La crescita del pupillo dell'indimenticato Mehdi Mahdavikia è stata esponenziale; del suo modo di giocare colpiscono soprattutto l'intelligenza tattica e la capacità di essere incisivo, con i gol e gli assist. Qualità, queste, che non sono passate inosservate soprattutto dalle parti di Napoli, dove l'ex NEC Nijmegen è molto apprezzato. Giuntoli lo segue da tempo e non è escluso un assalto al termine della Coppa del Mondo, con la speranza che il prezzo non lieviti nel frattempo.