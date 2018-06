Russia -7, gli uomini mercato: Perisic, la plusvalenza necessaria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno fa il suo trasferimento in Inghilterra, alla corte di José Mourinho, sembrava cosa fatta. Ivan Perisic, per tutto il ritiro pre-campionato della nuova Inter di Luciano Spalletti, era un vero e proprio separato in casa: musi lunghi, poca voglia di parlare e grande nervosismo. Poi, d'improvviso, è scoppiato il sereno e il tecnico di Certaldo ha conquistato l'ex Borussia Dortmund e Wolsfburg anche grazie a un progetto tattico che ha cucito addosso all'esterno croato un ruolo da trascinatore assoluto.

Il 29enne di Spalato è stato uno dei grandi protagonisti del ritorno in Champions del club nerazzurro, ma potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato per far quadrare i conti; una plusvalenza necessaria alla società per rinforzare la rosa ed essere competitiva su più fronti. Il Manchester United, dopo il Mondiale, ci riproverà, ma non è escluso l'inserimento del Tottenham, che ha già sondato il terreno negli ultimi giorni.