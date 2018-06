Russia -8, le stelle: De Bruyne, la promessa ora è un fuoriclasse

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo Mondiale per Kevin De Bruyne, quello della maturazione per il campione del Manchester City. In Brasile era il talento sul quale il Chelsea non aveva creduto al punto da mandarlo a sei mesi dal torneo iridato al Wolfsburg. Esterno d'attacco e trequartista all'epoca, così fu utilizzato dall'allora ct dei "Diavoli Rossi" Marc Wilmots. Quattro anni dopo ce lo ritroviamo consacrato arretrando di qualche metro, divenendo uno dei migliori centrocampisti al mondo, titolare inamovibile del Manchester City dei 100 punti in Premier League. Un ringraziamento speciale a Pep Guardiola anche da parte del ct Martinez, che può utilizzarlo al centro lasciando sulla trequarti Mertens e Hazard. L'esclusione di Nainggolan da parte del ct lo responsabilizza ancora di più e questo può essere davvero l'anno per lui e per la generazione d'oro dei belgi.