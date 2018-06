Russia -8, le stelle: Neuer, il ritorno del numero uno dei numeri uno

© foto di J.M.Colomo

Con Gianluigi Buffon fuori concorso e categoria, per sopraggiunti limiti d'età e pure d'opportunità con l'Italia fuori dal Mondiale, in Russia tornerà il portiere più forte del Mondo. Almeno prima dell'infortunio, almeno prima del secondo. Ora è tutto da verificare, chiaro, ma se Joachim Low gli ha già ridato i galloni del titolare togliendoli a Marc-Andrè Ter-Stegen che lo è al Barcellona, significa che le condizioni sono buone. Non certo ottimali, ma il portiere che ha rivoluzionato il ruolo dell'estremo difensore sembra pronto per essere protagonista al Mondiale e per difendere il ruolo da campione. In principio fu Schmeichel, poi Kahm, ma Neuer è il portiere nordico all'ennesima potenza. Che fa dell'apertura alare, della reattività e dell'allungo le sue armi migliori, quasi estremo difensore da pallamano più che pallonaro. Adesso torna e, fino a prova provata contraria, è il ritorno del numero uno dei numeri uno. Almeno fino agli infortuni. Almeno fin quando altri non gli toglieranno il titolo di Campione del Mondo.