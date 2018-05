Sabatini: "Inter rammarico enorme. Milan? Non voglio esser coinvolto"

Walter Sabatini, ex direttore tecnico dell'Inter e più in generale di Suning, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e delle voci che lo vorrebbero nel mirino del Milan: "Non ho fretta, voglio ripartire anche se mi porterò dietro un rammarico enorme, che è quello di aver perso l'Inter. Dopo l'Inter difficilmente posso migliorare. Milan? Non pensa a me. Sono ipotesi dettate dalla necessità di accostare altre persone al Milan. Ci sono persone che stanno lavorando, io non voglio esser coinvolto. La stagione dell'Inter? C'è stato un momento in cui si poteva pensare a qualcosa di diverso. Poi anche quando è calata la squadra è comunque rimasta attaccata, giocatori e tecnico sono stati bravi a restare attaccati all'evento che ci sarà domenica. Giocare all'ultima di campionato uno spareggio per la Champions significa che l'Inter ha fatto una stagione molto molto importante".