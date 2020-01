Sabatini: "Miha ci dà forza e coesione. Il mio calcio un caravanserraglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cosa porta un allenatore come Sinisa Mihajlovic, con tutto quello che sta vivendo in questa stagione? Intervistato da Sky, ha risposto Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact: "Una grandissima coesione, una forza morale di tutto il gruppo. Abbiamo avuto uno spirito, quello di Sinisa, a guidare la squadra. Adesso è dovuto tornare qualche giorno in ospedala, ma vedendo il livello dell'allenamento di questa mattina sono tranquillo: è come se ci fosse stato"

Cos'è il calcio per lei?

"Io ho detto che venendo a Bologna ero in una bolla di felicità e ci sono ancora dentro al momento. Il mio calcio è un caravanserraglio, in cui ci sono tante emozioni, dalla felicità alla rabbia alla frustrazione. Non so cosa è stato il calcio dentro la mia vita, forse un caos totale, che qui a Bologna è diventato un caos calmo. Io son un inguaribile ottimista: quando un mio giocatore prende la palla ho la presunzione di capire e di chiedere al giocatore la giocata giusta. Come ha fatto Barrow prima del gol: io ho preteso che facesse quella giocata. L'ha fatta, ed è stata un'apoteosi".

Orsolini in vetrina fra tanti giovani.

"Orsolini è lui stesso giovane ed è un traino per tutti gli altri giovani. A Ferrara abbiamo chiuso con due 99 e due 98 in campo: non dobbiamo esaltarci perché per una società come il Bologna deve essere una cosa normale, ma è successo".