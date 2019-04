Sabatini: "Totti smetta di fare l'uomo immagine. De Rossi allenatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma oggi alla Sampdoria, ha concesso un'intervista a La Repubblica. Questi alcuni passaggi:

Parlando di Roma: Totti?

"La smetta di fare l’uomo-immagine in tribuna. Faccia un passo avanti, ci metta la faccia, assuma responsabilità. Uno come lui deve poter contare in società, prendere rischi che comporta il suo ruolo. Da capitano a comandante. Deve fare il dirigente, occuparsi di spogliatoio, squadra, scelte di mercato, tutte cose che attengono alla sua sensibilità. Se non conosce certi tecnicismi in materia contrattuale si farà aiutare".

E i famosi tre centri del pensiero della Roma?

"Esistono sempre: Boston-Londra-Roma. Ma inevitabilmente per andare avanti bisogna trovare un sintesi. Baldini deve parlare con Totti, magari con l’aiuto di dirigenti intermedi".

Un consiglio per De Rossi?

"Faccia l’allenatore, subito. Ha carisma, sa parlare e convincere, è fisico, trasmette emozioni. Ha 36 anni: prima inizia, meglio è. Così avrà il tempo di fare la gavetta. Deve solo non drammatizzare l’addio al calcio, ci sono passati tutti. Anche se credo lui voglia giocare un’altra stagione".