Sacchi: "Ancelotti-Napoli? Grande sfida ma servono sforzi importanti"

© foto di Chiara Biondini

Ospite di Premium Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dell'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli: "Sarri ha fatto un grande lavoro, è una grande sfida quella che attende Carlo, da solo non ce la farà, è importante che la società lo segua, lui deve seguire l'indirizzo della società che deve fare uno sforzo maggiore di quello che ha fatto con Sarri. Per la prima volta non mi ha detto nulla. Sono un grande stimatore di Sarri, ho visto tutte le gare del Napoli in questi tre anni e mi sono divertito, auguro a Carlo di avere gli stessi risultati tenendo presente che le avversarie del Napoli hanno delle possibilità e una storia di gran lunga superiore".