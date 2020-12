Sacchi fa i complimenti a Ibrahimovic: "Ecco perché lo trovo perfetto per questo Milan"

vedi letture

Arrigo Sacchi ha fatto i complimenti a Zlatan Ibrahimovic nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata ai taccuini di 'MilanNews.it': "Il Milan attuale sta raggiungendo traguardi inaspettati perché è formato da un gruppo giovane che non ha l’esperienza o la conoscenza di un gruppo più esperto e magari più guardingo. L’avvento di Ibrahimovic è stato azzeccatissimo perché ha permesso a questi ragazzi di crescere in consapevolezza. Speriamo si riprenda presto.”

L’ha stupita lo svedese?

“Sì, in parte sì e sono molto contento per lui. E’ sempre stato un grandissimo giocatore ma in alcuni tratti solista mentre ora lo vedo molto più inserito nel collettivo. Il Milan ha grande entusiasmo. Grande capacità di apprendimento e tanta voglia di migliorarsi. Se viene a mancare il collettivo si vedono tutti i difetti di inesperienza ma come gruppo, invece, compensano quello che le squadre che spendono di più hanno a livello individuale”