Salah: "Amo la Roma, ma voglio vincere la Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Quella di domani sera sarà una sfida particolare per l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. L'egiziano, intervistato dal sito ufficiale del club inglese, ha parlato del rapporto con la Roma e gli ex compagni di squadra. Ecco quanto riportato da vocegiallorossa: "Ho giocato nella Roma per due anni, sono stato benissimo con la società e con i compagni, ho lottato per il club e ora devo giocare contro di loro. Ci mandiamo messaggi tutte le settimane, ho molti buoni amici a Roma. Sono molto eccitato dall'idea di tornare all'Olimpico: amo i tifosi e loro amano me, c'è emozione. Spero che riusciremo a vincere ma auguro buona fortuna alla Roma. Sarebbe una cosa enorme vincere la Champions League con un club come il Liverpool. Lotteremo al 100%"