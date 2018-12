Salah vs Lewandowski: il confronto tra bomber accende l'ottavo di finale

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la finale persa contro il Real Madrid, Klopp ci riprova: con un mercato sontuoso e un grosso aiuto arrivato ancora una volta da Roma (dopo Salah, Alisson), il Liverpool cerca di guadagnare posizioni in Inghilterra e in Europa. In Premier le tante alternative quest'anno a disposizione dei Reds stanno facendo la differenza: è primo posto in attesa delle sfide ravvicinate di fine dicembre, mentre in Champions il cammino è stato più ondivago ma alla fine il risultato è stato quello desiderato.

La distanza di nove punti dal primo posto dello spumeggiante Borussia Dortmund rende bene l'idea delle difficoltà di una squadra, il Bayern Monaco, che sta faticando e non poco nell'opera di ringiovanimento della rosa iniziata da tempo e che non ha recepito bene l'arrivo di Kovac in panchina. Alcune scelte sbagliate sul mercato hanno fatto il resto, tanto che si parla da tempo di sfiducia per il tecnico e di robusto rinforzamento a gennaio.

Percorso in Europa del Liverpool

Percorso complicato quello del Liverpool, che batte tutti ma rischia fino all'ultimo minuto l'esclusione dalla fase finale di Champions League. E' il cammino disastroso fuori da Anfield a condizionare Klopp, che si rifà ampiamente giocando in casa: per il passaggio del turno decisiva dunque la spinta della Kop, ma per andare oltre gli ottavi servirà fare di più quando si gioca in trasferta.

Liverpool-PSG 3-2

Napoli-Liverpool 1-0

Liverpool-Stella Rossa 4-0

Stella Rossa-Liverpool 0-2

PSG-Liverpool 2-1

Liverpool-Napoli 1-0

Percorso in Europa del Bayern

Se in Germania la classifica è molto brutta, in Europa il cammino dei bavaresi è apparso sempre sicuro e quasi senza sbavature. Dieci punti dopo quattro turni e primo posto quasi mai in dubbio nonostante un Ajax sbarazzino che ad Amsterdam ha dato spettacolo e messo in seria difficoltà i bavaresi, ancora alla ricerca di determinate certezze.

Benfica-Bayern Monaco 0-2

Bayern Monaco-Ajax 1-1

AEK Atene-Bayern Monaco 0-2

Bayern Monaco-AEK Atene 2-0

Bayern Monaco-Benfica 5-1

Ajax-Bayern Monaco 3-3

La stella del Liverpool - Mohamed Salah

Stella indiscussa della scorsa stagione, Mohamed Salah è risultato una volta più decisivo nel cammino Champions dei Reds grazie al gol contro il Napoli che ha spalancato le porte degli ottavi di finale al Liverpool. L'impressione è che, oltre in cinismo, l'egiziano sia cresciuto enormemente in ogni aspetto rispetto ai tempi di Roma e ora si candida forzatamente ad essere l'alternativa al duopolio Cristiano Ronaldo-Messi.

La stella del Bayern - Robert Lewandowski

Se la vena di Robben e Ribery sembra in discesa, la fame di gol del polacco non è mai in decrescita: sono 21 in 21 partite in stagione contando tutte le competizioni, una certezza che ha aiutato Kovac ad evitare l'esonero in più di una occasione. La sfida contro Salah agli ottavi di finale sarà sicuramente uno dei principali motivi d'interesse.

L'undici tipo del Liverpool

Le alternative non mancano ai Reds, come dimostra il successo ottenuto nel weekend a firma Shaqiri, ma giocatori come Fabinho, lo svizzero, Gomez, Robertson e Sturridge non possono certo essere considerate riserve qualsiasi, ma piuttosto un'alternativa diversa ai titolarissimi.

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

L'undici tipo del Bayern

Meno di ricca di alternative del solito, la rosa del Bayern Monaco è dotata comunque di diverse "riserve di lusso", basti pensare a James Rodriguez, possibile ricambio per tutti i ruoli dell'attacco tranne il centravanti, dove Lewandowski non riposa mai. A centrocampo il rientro di Tolisso e il recupero di Sanches ammette diverse variazioni.

Neuer; Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez; Ribery, Muller, Coman; Lewandowski.

Percentuali passaggio del turno: Liverpool 55% - Bayern Monaco 45%