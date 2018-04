Salah non perdona, doppietta per l'egiziano: Liverpool-Roma 2-0 al 45'

© foto di Imago/Image Sport

Raddoppio del Liverpool allo scadere del primo tempo della sfida contro la Roma, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League. Triangolazione sull'asse Salah-Firmino finalizzata dall'egiziano che ha superato Alisson in uscita con uno scavetto. Anche dopo questo gol, l'egiziano non ha esultato. Le squadre sono poi rientrare negli spogliatoio pochi secondi dopo la rete del 2-0.

