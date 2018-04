Salah torna a Roma: dai gol per la Champions alla prima in A contro Difra

© foto di Imago/Image Sport

Il destino ha detto Mohamed Salah. La Roma, nell'urna di Nyon, ha pescato il Liverpool e dieci mesi dopo la sua cessione al club inglese l'egiziano sfiderà da avversario i suoi ex compagni. sarà lui il pericolo numero uno per la formazione di Eusebio Di Francesco in vista della doppia sfida valida per la semifinale di Champions League, non solo perché il numero 11 dei Reds conosce molto bene l'ambiente capitolino e potrà dare ottimi consigli a Jurgen Klopp, ma anche perché in questa stagione è lui il miglior marcatore dello stesso Liverpool.

Trentanove gol in quarantaquattro partite disputate dal giorno del suo arrivo nella città dei Beatles, uno ogni ottantanove minuti, conditi inoltre da tredici assist, dieci in Premier League e tre in Champions. Questi i numeri dell'ex Chelsea, Fiorentina e Roma in questa stagione: un campanello d'allarme in più per Eusebio Di Francesco che dovrà evitare di metterlo in condizione di rendere al meglio, sia all'andata che al ritorno. E pensare che la sua prima rete in Serie A l'egiziano la segnò proprio al Sassuolo dell'attuale tecnico giallorosso, al Mapei Stadium, in una vittoria dei viola per 1-3.

Sia chiaro, il Liverpool non è solo Salah, ci sono tantissimi giocatori in grado di far male e lo sa bene proprio Pep Guardiola, uno che di coppe europee se ne intende eccome, che è stato inondato nella prima mezz'ora dell'andata dei quarti ad Anfield. Servirà una doppia sfida perfetta, contro uno degli artefici della grande stagione dello scorso anno: se la Roma è in semifinale di Champions lo deve in parte anche a Momo Salah, visto che grazie alle sue reti i giallorossi sono arrivati secondi dietro alla Juventus evitando i preliminari, ma il 24 aprile prima e il 2 maggio poi l'egiziano sarà semplicemente un avversario, da eliminare per inseguire il sogno più grande di tutti a Kiev.