Salisburgo-Lazio, niente turnover per Inzaghi: le ultime di formazione

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa. Prima del derby di campionato, c'è il Salisburgo. Una gara da giocare, da provare a vincere, nonostante la vittoria ottenuta (4-2) nell'andata dell'Olimpico. “Le gare si giocano in 180 minuti, lo dimostra la Roma” - ha sottolineato lo stesso tecnico biancoceleste in conferenza stampa. E allora, anche per questo, stasera niente turnover per la Lazio. In campo i migliori, o quasi, al netto degli infortuni e dei diffidati.

QUI LAZIO – La Lazio ritrova Radu, Parolo e Lulic, ma solo i primi due dovrebbero partire dall'inizio. Nel confermato 3-5-1-1 con Strakosha in porta, la difesa sarà formata da Radu, De Vrij e uno tra Caceres e Luiz Felipe. A centrocampo i ballottaggi principali: Basta, Parolo e Lucas Leiva sono sicuri del posto, mentre l'acciaccato Lulic potrebbe lasciare spazio a Lukakui dal 1'. L'ultima maglia, invece, se la contendono Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In avanti pochi dubbi, con Felipe Anderson alle spalle di Immobile.

QUI SALISBURGO – Il Salisburgo deve fare a meno dello squalificato Samassékou a centrocampo ma ritrova l’attaccante coreano Hwang dal primo minuto. L’allenatore Marco Rose conferma il 4-3-1-2 con Lainer, Ramalho, Caleta-Car e Ulmer davanti al capitano Walke. In mediana Haidara, Schlager e capitan Berisha con Minamino a supporto delle due punte, Hwang e Dabbur.

Queste le probabili formazioni:

Salisburgo (4-3-1-2) – Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Minamino; Hwang, Dabbur. All.: Rose.

Lazio (3-5-1-1) – Strakosha; Caceres (Luiz Felipe), De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic (Luis Alberto), Lukaku (Lulic); Felipe Anderson, Immobile. All.: Inzaghi.