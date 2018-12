Salta Ibra, nella serata in cui il Milan perde il treno terzo posto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutti si aspettavano il salto del Milan. L’attesa probabilmente era eccessiva, e questo ha creato brutti scherzi ai ragazzi di Gattuso. I rossoneri pareggiando 0-0 contro il Toro hanno perso un treno importante che poteva portarli a -1 dal terzo posto, ma soprattutto distanziare Lazio e Roma. Invece il Milan con questo pareggio ha solamente una lunghezza dai biancocelesti e non ha accorciato sui cugini, ma soprattutto ha dimostrato che il Pipita Higuain vive una fase complessa. Il campione argentino è sempre nervoso e non riesce a segnare, sprecando anche due o tre contropiedi. Gattuso però lo giustifica così: “Non dobbiamo dimenticarci che fino a due giorni fa non si è allenato e ha fatto infiltrazioni per giocare. Oggi mi è piaciuto a tratti, la sua prestazione, con le problematiche che ha avuto, non è male. Certo, vedendo quello che ha fatto negli ultimi anni ci aspettiamo qualcosa in più ma oggi gli è mancato solo il gol”.

Ma nella serata in cui il Milan spreca la grande chance di salire in classifica e dare un segnale al campionato, arriva la stangata di Leonardo su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra non verrà. Ci ha sempre detto della sua posizione, ci ha dato la sua parola e lui è di parola. Se i Galaxy avessero soddisfatto le sue condizioni sarebbe rimasto, lo hanno fatto e rimarrà. Sarebbe stata una storia bellissima, avrebbe dato un peso importante ma non sarà possibile".

Mentre il direttore generale del Milan apre a due acquisti: “Con un centrocampista in più ed un innesto in attacco questa squadra può migliorare. Fabregas? Abbiamo valutato, visto le possibilità, ma senza affondo. Stiamo valutando le condizioni". Dunque Ibra si, Fabregas si studia la formula, ma di sicuro arriveranno due pedine a gennaio, oltre Paquetà.