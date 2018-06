Salvini risponde a Balotelli: "Ius Soli non è priorità: divertiti col pallone"

© foto di Pietro Mazzara

Mario Balotelli, nelle scorse ore, ha affermato di essere stato per 18 anni un non italiano, e il ministro dell'Interno e vice Premier, Matteo Salvini, ha risposto via Twitter a Supermario: "Caro Mario, lo “ius soli” non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone".