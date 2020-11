Samir: "Udinese club di livello mondiale, fiero delle mie 100 presenze nonostante il ko col Milan"

Il difensore dell'Udinese, Samir, ha commentato così la sconfitta patita oggi in casa contro il Milan ai microfoni della tv ufficiale del club friulano: "Sono molto contento di questa centesima presenza con l’Udinese, è una squadra di livello mondiale e per me è un onore. Per quanto riguarda la partita dispiace molto per il risultato, ti dà un po’ di tristezza perdere così, abbiamo lottato fino alla fine per prenderci il punto, ma dobbiamo alzare la testa perché a parte il risultato abbiamo fatto una partita molto buona, abbiamo provato un sacco di cose nuove che hanno portato a belle azioni. Interessa il risultato, non ci possono essere scuse, possiamo riprenderci il più presto possibile però seguendo questa strada. I due gol propiziati da Ibrahimovic? Il Milan ha grandi giocatori, non puoi lasciargli spazi, dobbiamo sistemare quanto non è andato bene oggi, abbiamo giocatori di qualità, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, quando siamo concentrati è difficile superarci, ma senza il risultato non conta, dobbiamo essere più furbi per poter uscire dal campo con dei punti".