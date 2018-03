Samp, ag. Linetty: "Inter? Non posso confermare ma piace a tanti"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico Gaetano

Szymon Pacanowski, agente del centrocampista della Sampdoria Karol Linetty, ha parlato a FcInterNews.it del futuro del proprio assistito: "Il calcio non è un è un progetto che al 100% va in un modo oppure in un altro. Tutto, e faccio un discorso generale, può avvenire velocemente o più a ampio termine. Karol ha un contratto lungo con la Sampdoria. Se qualcuno lo volesse dovrebbe prima parlare con la società doriana e trovare con loro un accordo. Ad oggi Linetty non ha pressioni di lasciare Genova, dove sta benissimo. Se poi dovesse arrivare un’offerta importante per lui vedremo. La Sampdoria è una società che può anche vendere i giovani talenti con i quali lavora. Ma prima deve terminare la stagione. Il Doria lotta per un posto in Europa League, che sarebbe un grande traguardo per i liguri. Karol è concentrato solo su questo. E poi tra circa 100 giorni ci sarà il Mondiale in Russia, un torneo molto importante per lui e tutti noi. Diciamo che il ragazzo ha molto su cui pensare e l’ultima cosa è certamente il calciomercato. Poi vedremo quello che succederà. Siamo aperti a qualsiasi soluzione, sempre in sintonia con la Samp. Inter? Non posso confermare l’interesse dell’Inter. Non è il momento. Anche perché ripeto, Linetty è concentrato solo sulla stagione in corso. E noi non lavoriamo sulle speculazioni. L'interesse di tanti club? Beh ma questo è normale. Tutti i grandi club seguono l’evoluzione di giovani giocatori interessanti, che si stanno ritagliando uno spazio importante con le loro prestazioni. Ma non ci sono negoziazioni ufficiali, né nulla di concreto. Per lui come per Bereszynski. Ecco perché concludo dicendo che noi siamo davvero soddisfatti del rendimento dei nostri assistiti a Genova e di come stiano maturando con Giampaolo. Quindi speriamo arrivino davvero in Europa League".