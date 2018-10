© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato impegnato con la Nazionale italiana Under 21 e in vista della ripresa del campionato, con i blucerchiati che se la vedranno con il Sassuolo nel Monday Night dell'ottava giornata: "Sono rientrato solo ieri sera, contro la Tunisia è andata bene e abbiamo ottenuto una bella vittoria, dopo la sconfitta col Belgio. In campionato abbiamo adesso due partite molto difficili ma siamo fiduciosi e daremo filo da torcere. Ci aspettiamo tanto, una continua crescita da parte della nostra squadra. Non c'è un segreto nella nostra difesa, solo tanto lavoro e intesa di reparto. Mi piacerebbe si mantenesse questo ritmo almeno fino alla prossima sosta. Ci fa piacere e ci godiamo il momento ma continuiamo a lavorare perché a ogni piccola distrazione potremo essere puniti. Io di proprietà della Juventus? È normale che segua anche le altre squadre e la Juve in particolare. Szczesny sta facendo benissimo e pendo spunto da lui, uno dei migliori. Al suo fianco poi c'è Perin che sicuramente troverà spazio più avanti. Mi fanno piacere le voci che ci sono su di me, il mio presente è alla Samp e voglio fare bene qui. Si parla chiaramente anche della Juventus, ma penso solo a quest'anno e a fare il meglio partita dopo partita".