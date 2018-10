Samp, Caprari: "La Nazionale? Può essere la svolta della carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Italia attesa domani dall'amichevole contro l'Ucraina al Ferraris di Genova. Un match organizzato anche per aiutare le vittime della tragedia del Ponte Morandi. Fra i convocati c'è anche Gianluca Caprari attaccante della Sampodoria. "Sono tranquillo ma chiaramente felice per questa prima chiamata della Nazionale - racconta a Il Secolo XIX -. Potrebbe essere un momento chiave della mia carriera, ne sono consapevole. Devo pensarla e viverla come un punto di partenza. Sono felice di far parte di questa convocazione. So benissimo che siamo in tanti, in questa settimana farò il massimo per ricabiare la fiducia del Ct. Giocare al Ferraris? Sarà ancora più emozionante. Anzi mi sento di rivolgere un appello ai genovesi, di essere in tanti allo stadio. Perché il valore morale di questa partita va ben oltre il risultato".