Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, parla a Il Messaggero in vista della sfida contro la Lazio toccando anche vari temi della propria carriera: "Perché solo due esperienze fugaci in serie A con la Roma? Esordii con Montella in Champions e nell'agosto 2011 Luis Enrique mi fece giocare, da titolare, i preliminari di Europa League. L'eliminazione complicò tutto: i giovani che aveva in mente di schierare il tecnico spagnolo erano un po' presi di mira. Roma è un ambiente difficilissimo per chi deve crescere. Quanto penso alla Nazionale? E' un obiettivo, certamente, e passa attraverso le buone prestazioni con la Sampdoria. Qual è il nostro obiettivo stagionale? Sicuramente dar fastidio a chi sta più in alto di noi. Non abbiamo ancora dimostrato tutte le nostre qualità".