Samp, dal Portogallo: lo Sporting punta Viviano per il dopo Rui Patricio

© foto di Federico Gaetano

Interessante novità di mercato in arrivo dal Portogallo, in particolar modo da A Bola. Per il quotidiano portoghese lo Sporting Lisbona ha messo nel mirino il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano come eventuale sostituto di Rui Patricio. Molto dipenderà ovviamente dalla partenza del numero uno lusitano, ma intanto il club di Lisbona continua a seguire da vicino la stagione dell'ex Fiorentina.